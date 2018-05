Rubati migliaia di euro di incasso alla Festa dell'agricoltura: forzata l'auto di un volontario

Durante l'affollatissima Festa dell'agricoltura e dell'economia circolare che nel fine settimana si è svolta tra Este e Ospedaletto Euganeo, la vettura di uno degli addetti allo stand gastronomico è stata depredata dai ladri.

Il colpo

Si è trattato probabilmente un furto mirato, messo in atto da qualcuno che ha tenuto sotto controllo i movimenti dei proprietari e che ha agito a colpo sicuro, sapendo di trovare nell'auto l'incasso della giornata lavorativa. Alla macchina, che domenica era parcheggiata lungo via Tresto Sud, è stato rotto un finestrino e i ladri hanno frugato all'interno, trovando nascosti sotto un sedile circa 2.500 euro in contanti.

Le indagini

La somma era il ricavato della giornata raccolto dalla Pro Loco nell'area ristoro e il proprietario del veicolo aveva riposto i contanti in macchina prima della fine della fiera. Raggiunto il mezzo al termine della manifestazione per tornare verso casa, la sorpresa: vetro spaccato e soldi spariti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Este per i rilievi e per raccogliere la denuncia. Si indaga per risalire all'identità del colpevole.