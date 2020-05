Topi d'auto in azione nella notte: forzate due Bmw, danni e materiali rubati

Doppio colpo ai danni di due veicoli simili, nello stesso paese e nel corso della stessa nottata. Pochi dubbi vi sono sul fatto che ci sia la stessa mano dietro i furti all'interno di due Bmw a Ponte San Nicolò.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I furti

L'amara sorpresa è toccata a due residenti, una donna e un uomo. Entrambi lunedì mattina hanno trovato le rispettive vetture con evidenti segni di forzatura e con le plance di comando saccheggiate di alcune componenti elettroniche. Le automobili, una Bmw 520 X Drive e una Bmw 325, la notte tra domenica e lunedì erano parcheggiate all'esterno delle abitazioni dei due sannicolesi. Dopo la sgradevole scoperta entrambi i proprietari si sono recati in caserma per sporgere querela contro ignoti, permettendo così l'avvio di un'indagine con la quale i carabinieri tenteranno ora di dare un nome e un volto ai responsabili. Le notevoli analogie fra i due episodi fanno pensare che l'autore dei furti sia il medesimo. I danni sono ancora in corso di quantificazione.