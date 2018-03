Scoperto e denunciato il ladro di automobili che in autunno colpiva nell'Alta Padovana

L’uomo aveva rubato lo scorso autunno un’automobile parcheggiata lungo la strada a San Giorgio in Bosco.

Il ladro

I carabinieri di Tombolo, dopo alcuni mesi di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 43enne residente in provincia di Vicenza. Il ladro lo scorso 26 ottobre 2017 a San Giorgio in Bosco aveva portato via una Toyota in sosta lungo la carreggiata. I militari dopo diversi accertamenti sono riusciti a risalire all’autore del gesto.