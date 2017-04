Rubò dall'auto di una commessa in sosta nel parcheggio del centro commerciale: preso

Martedì mattina, i carabinieri della stazione di Este, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato per furto su auto H.I., italiano 48enne, residente in provincia di Brescia, con precedenti.

IL FURTO. L'uomo, lo scorso 11 marzo, all'interno del parcheggio di un centro commerciale di Este, dopo aver frantumato il deflettore, aveva asportato una borsa dall'autovettura di una dipendente lì parcheggiata, per poi dileguarsi. Nella borsetta erano custoditi i documenti e gli effetti personali della donna, oltre a denaro contante per 50 euro.

DENUNCIATO IL LADRO. Le testimonianze e la visione dell'impianto di videosorveglianza ha permesso ai militari di dare un'identità al malfattore, che dovrà rispondere di furto aggravato.