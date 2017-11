Sfondano la porta e si intrufolano dentro all'azienda: rubate due Fiat Panda

I ladri sono riusciti a intrufolarsi nell’azienda in piena notte, rubando due autovetture parcheggiate all’interno. Venerdì mattina i titolari della Car Service di Este non hanno potuto far altro che constatare il furto e denunciarli ai carabinieri.

DUE AUTO

Nella notte i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso della ditta che si trova in via Mario Tognato e hanno portato via due fiat Panda in uso alla ditta. Si tratta di vetture che vengono usate per il noleggio a lungo termine. Sul fatto indagano i militari.