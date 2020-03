Topi d'auto in azione all'ombra dell'abbazia: dal coupé fanno sparire anche il Telepass

Hanno puntato un'auto di lusso, non trovando però all'interno nulla di valore e accontentandosi del sistema per il pagamento dei pedaggi autostradali.

Il furto

L'episodio risale alla sera di martedì quando poco dopo le 21 alla centrale operativa del 113 è giunta la segnalazione di una Mercedes parcheggiata in via Ferrari con un finestrino in frantumi. Sul posto, a pochi metri dall'abbazia di Santa Giustina in Prato della Valle, si è portata una pattuglia che accertato come all'auto coupé accostata lungo strada fosse stato divelto il finestrino anteriore dal lato passeggero. Una volta raggiunto il proprietario è stato appurato che dall'abitacolo risultava mancare soltanto il dispositivo Telepass. Gli agenti sono ora al lavoro per risalire all'identità dell'autore del gesto.