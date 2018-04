Ladri padovani in trasferta a Caorle: rubano nelle auto, arrestati dopo un inseguimento

Sono stati arrestati dopo un lungo inseguimento due pregiudicati padovani residenti ad Albignasego che il giorno di Pasquetta hanno rubato carte di credito e contanti da alcune autovetture parcheggiate a Carole.

I fatti

Un 56enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati visti aggirarsi in maniera furtiva tra i parcheggi della zona Duna Verde. Allertate le forze dell’ordine, i carabinieri hanno provato a fermare l’automobile, che prima ha rallentato, poi ha cominciato una fuga per le vie della località turistica veneziana. Il lungo inseguimento è terminato quando diverse pattuglie dei militari, giunte anche alla vicina San Donà, sono riuscite a bloccare l'auto. All’interno dell’automobile sono stati trovati 1000 euro in contanti, tessere bancomat, carte di credito e altri oggetti rubati poco prima dalle automobili in sosta. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.