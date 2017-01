Affiancato da un'auto sulla Regionale, ladri spaccano il vetro e rubano 6mila euro di argento

Si trovava in macchina lungo la strada regionale 516 quando è stato assaltato dai ladri e derubato.



FURTO. La vittima è un 48enne di Valenza, in provincia di Alessandria. L'uomo, un rappresentante di argenti in attività proprio nel suo comune, si trovava con il campionario in automobile nella zona di Piove di Sacco quando è stato avvicinato da una vettura nera, una Mercedes. Da quella sono scesi due malviventi che in pochi istanti hanno rotto il finestrino della sua quattro ruote e hanno rubato la valigetta contenente la merce in argento per poi fuggire via. Bottino: 6mila euro. Immediata la denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.