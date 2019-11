Dall'auto parcheggiata spariscono bagagli e contanti: finale amaro per il viaggio in Italia

Aveva lasciato la sua Mercedes posteggiata nel cuore della zona industriale, che la domenica è semi deserta. Quando si è però ripresentato per recuperarla, ha scoperto che tutti gli oggetti lasciati nell'abitacolo erano spariti.

Il furto e le indagini

La sgradevole scoperta risale al pomeriggio di domenica quando un cittadino slovacco ha raggiunto via Portogallo, dove aveva parcheggiato la sua Mercedes V250 con targa del suo Paese d'origine. A Padova per un breve soggiorno, aveva lasciato l'auto in prossimità del civico 11, dove i banditi hanno potuto agire pressoché indisturbati. Sul veicolo c'erano i segni del furto commesso, rilevati dagli agenti della polizia giunti sul posto alle 16.44. A quanto dichiarato dallo straniero, dall'abitacolo e dal bagagliaio erano sparite le valigie con i suoi abiti ed effetti personali, oltre ai documenti e a 3.500 euro in contanti. Gli inquirenti sono ora al lavoro per visionare le varie telecamere della zona, nella speranza che possano aver immortalato il colpo.