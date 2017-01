Trova la gomma dell'auto a terra, mentre la cambia lo derubano: bottino da 30mila euro

Furto da migliaia di euro quello messo a segno domenica pomeriggio attorno alle 15.30 nei pressi un hotel di Padova.



IL MAXI FURTO. Un 30enne di origine kosovara, U.B., titolare di un negozio in Repubblica Ceca, il Glamour Diamond boutique, è stato derubato dai ladri. L'uomo, uscito dall'albergo dove era alloggiato, si è diretto verso l'automobile, un'Audi A7 parcheggiata in via Prima Strada, quando ha notato che uno dei pneumatci era a terra. A quel punto, mentre tentava di cambiare la gomma, è stato avvicinato da due persone che, fingendo di andare in suo soccorso, lo hanno derubato di quanto custodiva nel bagagliaio: due borse griffate contenente vestiti firmati, un notebook Apple e un orologio di valore. Impossessatisi del bottino, del valore di 30mila euro, sono quindi fuggiti a bordo di un'altra vettura guidata da un complice. Sul caso sta indagandol'Arma dei carabinieri.