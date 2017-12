Pizzicato a rubare all'interno di un auto parcheggiata, nei guai giovane incensurato

La notte della vigilia di Natale è stato denunciato per furto un 31enne padovano, incensurato. Attorno all’1.30 il giovane è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre rovistava all’interno di un’automobile parcheggiata in via Dignano a Padova.

DENUNCIA.

Il ragazzo è stato bloccato e controllato dai carabinieri, si tratta di M.D. residente a Arzergrande. L’auto era di proprietà di un padovano di 26 anni ed era chiusa.