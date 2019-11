Tornano in azione i topi d'auto, alla Stanga i veicoli sono ancora preda dei ladri

La polizia è al lavoro per risalire all'identità dei responsabili del colpo messo a segno in via Maroncelli e segnalato da un uomo tunisino.

Il furto

Il nordafricano, regolarmente residente nel rione Pescarotto, alle 6.45 di mercoledì è uscito di casa per recuperare la sua auto e recarsi al lavoro. Aveva lasciato la Chevrolet Spark L5 parcheggiata lungo la strada dalla sera precedente, all'altezza del civico 4, ma quando ha raggiunto il veicolo ha trovato una portiera forzata e l'abitacolo rivoltato da cima a fondo. Scoperto il furto, la vittima ha chiesto l'intervento della polizia che ha inviato in via Maroncelli una pattuglia e gli agenti della scientifica per un sopralluogo. Oltre al danno alla carrozzeria, sarebbero spariti anche un borsone con degli abiti sportivi e due orologi, che il proprietario aveva lasciato nel portabagagli.

I precedenti

Mentre le indagini prendono avvio per identificare il o i responsabili del furto, la memoria torna alla lunga serie di colpi e atti vandalici simili che lo scorso anno avevano imperversato in tutta la zona, spingendo alcuni residenti a scendere in strada durante la notte per presidiare il quartiere.