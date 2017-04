Ladri all'interno di un'azienda agricola, via più di duecento pannelli fotovoltaici

Furto all'interno dell'azienda agricola Dosso di via Budel a Sant'Urbano, in provincia di Padova.



LADRI. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì: dopo essere penetrati all'interno si sono diretti verso i pannelli fotovoltaici installati nel perimetro della ditta e li hanno estirpati. In tutto 239 pezzi: il danno è in corso di quantificazione. Sul caso stanno indagando i carabinieri.