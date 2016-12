Ladri all'interno di una ditta di commercio di legnami: via due muletti da 70mila euro

Furto nelle scorse ore all'interno di una ditta di commercio di legnami in via Veneto a Casale di Scodosia.



FURTO. I ladri hanno colpito nell'azienda del comune del Padovano: una volta forzata una porta sono riusciti ad entrare e dentro alla struttura hanno trovato due muletti del valore di 70 mila euro. A denunciare il furto mercoledì il titolare che rientrato in azienda ha scoperto di essere stato derubato. Sul caso stanno indagando i carabinieri