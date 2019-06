La "banda del buco" colpisce nell'Alta Padovana: staccano l'allarme e rubano i soldi in azienda

Colpo riuscito: la "banda del buco" riesce nell'intento nell'Alta Padovana.

I fatti

Per la precisione a Galliera Veneta, presso la ditta "2 Emme srl", specializzata in produzione di carta per imballaggio: nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno ignoti si sono introdotti nell'azienda e dopo aver praticato un varco del diametro di 50 ccentimetri nel muro perimetrale hanno disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza e hanno portato via 1.500 euro custoditi nel cassetto di una scrivania. Il proprietario della ditta, un 54enne di Cittadella, si è accorto solo nella mattinata di sabato del furto: il danno complessivo è in corso di quantificazione.