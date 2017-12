Furto in azienda, rubata la cassaforte e due bici elettriche: colpo da migliaia di euro

Ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì si sono introdotti in un'azienda di Saccolongo, in via Da Vinci.

CASSAFORTE E BICI ELETTRICHE.

Una volta all'interno della struttura hanno rubato la cassaforte contenente 3mila euro in contanti ed altri 3.700 euro in buoni. Non da ultimo hanno sottratto due bici elettriche del valore di 15mila euro. Sul caso indagano i carabinieri.