Tentato furto in un'azienda di Piazzola: ladri spaventati dall'allarme si danno alla fuga

Tentato furto, domenica alle 19.34, alla ditta B Elettra srl di via Adriano Olivetti a Piazzola sul Brenta.

TENTATO FURTO. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo che è scattato l'allarme antintrusione. Sul posto è arrivato anche il proprietario dell'azienda. I militari dell'Arma hanno appurato che ignoti avevano manomesso il cancello di ingresso, tagliato la rete di recinzione, sfondato un pannello di un portone di accesso, nonché manomesso due telecamere del circuito interno di videosorveglianza.

LADRI IN FUGA A MANI VUOTE. Probabilmente i ladri sono stati messi in fuga dall'entrata in funzione della sirena di allarme. All'interno del capannone c'erano delle barre in rame per cabine elettriche ed è questo il probabile bottino su cui avrebbero voluto mettere le mani i malviventi, che però hanno desistito dal loro intento, senza quindi asportare nulla.