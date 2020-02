Tentano il colpo alla banca nel cuore della notte ma l'allarme li mette in fuga

Hanno puntato la porta e cercato di spostare una telecamera per prepararsi all'effrazione, ma l'entrata in funzione li ha messi in fuga e ora i carabinieri sono sulle loro tracce.

Il tentato furto

Assalto fallito alle prime ore di martedì ai danni della filiale della Banca popolare di Verona di San Giorgio in Bosco. Il tentativo di furto risale alle 4 del mattino, quando ignoti hanno forzato una porta antipanico e cercato di cambiare l'orientamento di una delle telecamere esterne. In quel momento è però scattato il sistema di allarme e i banditi hanno abbandonato l'impresa.

Il sopralluogo

Sul posto è giunto il personale dell'istituto di vigilanza privata che ha accertato come nessuno fosse penetrato all'interno. Al momento dell'apertura qualche ora dopo il direttore ha dunque chiamato il 112 e sporto querela. Nella sede di via Valsugana 203 è giunta una pattuglia del Nucleo radiomobile di Cittadella per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. Sono ora in corso le indagini del caso per risalire all'identità dei responsabili.