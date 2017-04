Derubato subito dopo il prelievo al bancomat: ladri fuggono in sella ad un motorino

Un 52enne padovano, mercoledì, intorno alle 12.30, si è diretto verso la filiale della Cassa di rispario del Veneto di corso Stati Uniti, a Padova per prelevare dei contanti. Effettuato il prelievo ha messo in tasca 300 euro e si è incamminato verso via Lisbona.

LADRI IN MOTORINO. Ad un tratto due individui, a bordo di un motorino, lo hanno avvicinato e gli hanno sottratto il denaro che aveva appena messo in tasca ei si sono poi dileguati. Sul caso indaga la polizia.