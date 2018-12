Ladri in azione sotto Natale, svaligiato il bar del Cus: spariscono le bottiglie di vino

Finestre forzate e bottiglie sparite: è il bilancio del furto che nei giorni scorsi ha colpito il bar del Cus in via Corrado.

L'obiettivo colpito

Ancora un furto, ancora una volta con i danni alla struttura che superano il valore del misero bottino trafugato. Stavolta è toccato alla zona bar del Centro universitario sportivo con sede in via Jacopo Corrado, tra la Stanga e Forcellini. Giovedì i gestori si sono resi conto dell'effrazione e hanno chiesto l'intervento della polizia, intervenuta con una volante per il sopralluogo di rito alle 15.

Il furto

All'interno degli impianti sportivi i malviventi, non si sa se uno solo o un gruppo, hanno forzato alcune finestre e si sono introdotti nel bar. Da rubare c'era ben poco, tanto che si sono accontentati di trafugare una decina di bottiglie di vino prima di scappare. Gli agenti hanno analizzato la scena in cerca di eventuali tracce o reperti biologici dei ladri, utili a rintracciarli. Al momento le indagini sono ancora in corso e si spera che la videosorveglianza di zona possa aiutare a far luce sulla vicenda. Si presume che il colpo sia stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì.