Terrassa Padovana, i ladri tornano al bar Linda: svuotati un cambiamonete e tre slot machine

Furto, nella notte tra lunedì e martedì, al bar Linda, gestito da cinesi in via Navegauro ad Arzercavalli di Terrassa Padovana.

COLPO NELLA NOTTE. Gli ignoti ladri si sono introdotti nel locale dopo avere forzato una finestra laterale e hanno asportato il denaro contante contenuto in tre slot machine e in un cambiamonete. Il danno, coperto da assicurazione, è stato quantificato in circa 900 euro. Sul posto i carabinieri della stazione di Casalserugo. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del colpo.

PRECEDENTI. Non è la prima volta che il locale viene scelto come bersaglio dai banditi. Alla fine dello scorso anno, l'esercizio era stato depredato per ben tre volte: la notte del 4 novembre, quella del 21 novembre e quella del 21 dicembre. In tutti i casi, obiettivo dei malviventi era stato il denaro custodito nelle macchinette da gioco.