Amara sorpresa all'alba: dal bar è stato rubato il fondo cassa

Ancora una spaccata, ancora danni, ancora un bottino limitato. Le razzie in provincia si susseguono e stavolta tocca al piccolo comune di Masi, all'estremo sud del Padovano.

Il colpo

Risale alle 5.30 di mercoledì la chiamata che ha messo in allerta i carabinieri di Castelbaldo, intervenuti al civico 73 di via Este su richiesta dei gestori del bar Red&One. Al momento della riapertura avevano trovato i segni del passaggio dei ladri, risalente a qualche ora prima come appurato durante il sopralluogo. I predoni hanno forzato una finestra a lato del locale, discosta dalla strada principale, introducendosi all'interno e puntando al registratore di cassa, da cui hanno trafugato circa 300 euro. I militari, raccolta ogni prova utile alla loro identificazione, sono ora al lavoro per cercare di rintracciare i responsabili.