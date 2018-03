Studentesse 17enni sorprese nel negozio a rubare biancheria e cosmetici: denunciate

Hanno prima staccato il sistema anti taccheggio dalla biancheria intima, tentando poi di uscire dal centro commerciale senza farsi sorprendere. Ad aspettarle c’era la vigilanza che ha chiamato le forze dell’ordine.

Denunciate minorenne

Martedì attorno alle 13.30 nel nuovo comune di Borgo Veneto in via Vallesella al negozio O.V.S. del centro commerciale “Megliadino” sono state denunciate per furto aggravato due studentesse 17enni, una residente a Cologna Veneta, l'altra a Noventa Vicentina, perché avevano tentato di rubare biancheria e cosmetici per un valore di circa 80 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.