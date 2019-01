Strappa i cartellini anti taccheggio e si intasca la biancheria intima: denunciato 40enne

Ha prima staccato i cartellini con il sistema anti taccheggio dalla biancheria intima, tentando poi di rubare il tutto al supermercato senza farsi sorprendere. Ad aspettarlo però i carabinieri di Vigonza.

Denunciato

Mercoledì 23 gennaio al Famila di via Regia 22 a Vigonza è stato denunciato per furto aggravato M.M. del 78, perché aveva tentato di rubare indumenti intimi per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.