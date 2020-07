Rubavano e rivendevano a un negozio le biciclette: scoperti dalla polizia

Rivendevano ad un negozio le bici rubate: sono stati colti in flagrante dalla polizia che li ha denunciati. Altre verifiche saranno fatte sul proprietario dell’esercizio commerciale.

La vicenda

Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio un equipaggio della Squadra Mobile ha notato all’entrata del parco Margherita Hack un uomo e una donna di 41 e 34 anni. La coppia, conosciuta alle forze di polizia, ha preso tre biciclette da una rastrelliera e si è diretta verso via Guizza. Gli agenti li hanno pedinati e li hanno visti fermarsi di fronte a un negozio di bici. Confabulavano con il proprietario con fare sospetto e quando la polizia si è avvicinata i tre non hanno saputo dare una versione concorde: la coppia ha riferito di aver bisogno di far riparare il cambio, il negoziante diceva di dover intervenire sul freno. Sono seguiti accertamenti e sono state trovate addosso alla coppia delle carte di credito rubate: i due hanno ammesso di aver rubato le biciclette qualche giorno prima.