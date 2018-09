Gli rubano la bici carica di frutta e verdura: la disperazione di Tito, l'ex nonno vigile benefattore

Un furto che, se possibile, fa doppiamente male: come riporta "Il Gazzettino", un uomo si è visto rubare in centro a Padova la bicicletta carica di generi alimentari per i più poveri.

I fatti

La vittima di tale furto è conosciuta tra gli ambulanti del centro: il suo nome è Tito Panizza, è un ex nonno vigile residente all'Arcella e quotidianamente fa il giro tra le bancarelle al termine del mercato nelle piazze per raccogliere frutta e verdura (che altrimenti verrebbero buttate) che poi porta alla Caritas così da metterla a disposizione dei più bisognosi. Un gesto a dir poco nobile, ma nel pomeriggio di venerdì un attimo di distrazione gli è stato fatale: mentre l'uomo stava parlando con un amico in via Codalunga uno sconosciuto gli ha rubato la bici con tanto di frutta e verdura. Ora è caccia al ladro.