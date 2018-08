Carabiniere fuori servizio insegue e fa arrestare un giovane ladro di biciclette

La prontezza dell'agente ha permesso di catturare il ladro, un giovane della zona con problemi psicologici.

L'avvistamento

Lo ha notato lunedì pomeriggio lungo via Verdi a Vigodarzere, mentre armeggiava attorno a una bicicletta cercando di non dare nell'occhio. Speranza vana, perché di lì passava un carabiniere fuori servizio che non è venuto meno al senso del dovere. Quando il giovane ha sganciato il lucchetto ed è salito in sella allontanandosi, il militare si è lanciato all'inseguimento, chiedendo l'intervento dei colleghi.

Il fermo

In pochi minuti la pattuglia ha raggiunto i due, riuscendo a bloccare e fermare il ladro. Identificato, si è scoperto essere un 21enne originario di Cadoneghe, in cura da tempo per alcuni disagi di natura psicologica. Il ragazzo è stato portato in caserma, dove è rimasto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. La bicicletta invece è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario, un 62enne anch'egli residente a Cadoneghe.