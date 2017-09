Ladro seriale di biciclette: beccato due volte in due giorni, denunciato un 38enne

Continua a rubare biciclette e a collezionare segnalazioni. Praticamente un ladro seriale. I carabinieri hanno denunciato per ricettazione e possesso di armesi atti allo scasso un uomo originario di Pordenone che solo due giorni fa era stato bloccato per lo stesso motivo.

ENNESIMA DENUNCIA.

Il 38enne, Z.T., residente a Padova è stato notato mercoledì sera in piazzale Stazione in sella a una bici risultata rubata a una donna, mentre girovagava nei pressi del capolinea degli autobus. I carabinieri l’hanno fermato per un controllo ed è scattata l’ennesima denuncia. Martedì era stato pizzicato mentre tentava di rubare una bicicletta all’interno dell’università nella sede di via Risorgimento e anche in quell’occasione era stato denunciato.