Ruba la bicicletta e minaccia di morte due uomini che tentano di fermarlo: arrestato

Nelle scorse ore, i carabinieri hanno arrestato un marocchino di 34 anni che si era dato alla fuga in sella alla bicicletta appena rubata ad una 74enne in via dell'Industria a Legnaro.

ARRESTATO. Il ladro, con precedenti, ha minacciato di morte, anche se non era armato, due uomini che lo avevano visto mentre rubava la bicicletta alla signora; poi è scappato ed è stato bloccato in via Fermi dai carabinieri che lo hanno arrestato per rapina.