Derubato di una bici da 1.800 euro.

IL FURTO. È accaduto alle 20.30 circa di lunedì, in via Lago a Montagnana. La vittima ha denunciato l'episodio alla polizia, che ha dato avvio alle indagini per individuare il ladro e la due ruote. Per il momento le ricerche non hanno dato esito.