Ladro ruba una bicicletta, la polizia locale lo vede e lo ferma: si cerca il proprietario

Rubano una bici di valore, la polizia locale cerca il proprietario.

LA RICERCA

La bicicletta, un modello da uomo tipo CityBike marca Frejus con il telaio bianco e verde, è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Locale in centro a Padova, lo scorso 14 novembre, ad un uomo noto alle forze dell’ordine per essere un ladro dedito a questi furti. Al momento del fermo il ladro aveva ancora in tasca il lucchetto della bicicletta visibilmente manomesso.

DENUNCE

Una ricerca tra le denunce di furto per ritrovare il legittimo proprietario della bicicletta non ha dato alcun risultato. La Polizia Locale si augura che la pubblicazione dell’immagine della bicicletta, da parte dei media, possa aiutare a individuare il proprietario.