Ruba una bicicletta e si camuffa con il cappuccio della felpa: denunciato un 18enne

E’ stato deferito in stato di libertà un giovane di origini rumene sorpreso a rubare una bicicletta a Selvazzano Dentro lunedì sera.

OGGETTI PER LO SCASSO. Il ragazzo, I.F.I, di 18 anni residente a Saccolongo è stato visto armeggiare in via Scapacchiò con una bici. I carabinieri l’hanno bloccato e identificato. Addosso aveva anche gli arnesi per lo scasso e stava pedalando con il cappuccio in testa per non farsi riconoscere. Il ragazzo è stato denunciato e la bicicletta restituita ai proprietari.