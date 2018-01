Furto nella notte: ignoti rubano otto biciclette e riescono a far perdere le proprie tracce

Furto nella notte presso "Cicli Morbiato" ad Albignasego: rubate otto biciclette, i malfattori sono riusciti a dileguarsi nelle vie circostanti.

LA DINAMICA

Accade in via Battaglia 129, in località Sant'Agostino: ignoti, dopo aver forzato la serranda esterna del negozio di proprietà di un uomo di 69 anni residente a Padova, sono riusciti a rubare otto biciclette di cui quattro elettriche. Datisi subito alla fuga, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce, rendendo vane le immediate ricerche dei carabinieri. Il danno complessivo, coperto da assicurazione, è in corso di quantificazione. Proseguono le indagini per individuare gli autori del "colpo".