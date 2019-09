Furto con scasso, rubata bigiotteria per 3.000 euro: il colpo al Centro Ingrosso Cina

Un furto con scasso dai contorni ancora sconosciuti: i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Padova stanno indagando per risalire ai responsabili del colpo messo a segno al Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti, in zona industriale.

I fatti

I militari dell'Arma hanno effettuato un primo sopralluogo sul luogo del misfatto, vale a dire il box 85 del grande complesso: stando alla prima ricostruzione ignoti avrebbero prima rotto la porta di accesso in legno per poi entrare ed arraffare bigiotteria per un valore di circa 3.000 euro e svanire rapidamente nel nulla.