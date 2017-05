Furto alla biglietteria degli autobus, infila la mano sotto il vetro e ruba i soldi delle multe

Furto alla biglietteria dei bus, in viale Della Pace a Padova.

IL FURTO. Alle 15 di mercoledì pomeriggio, un ignoto ladro, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, ha infilato la mano sotto il vetro protettivo, riuscendo ad agguantare un borsello in pelle contenente la somma di 420 euro. Le banconote erano provento di multe. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.