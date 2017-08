Anziana in sedia a rotelle e badante si distraggono: derubate della borsa

Furto di borsetta lunedì mattina in via Tiziano Aspetti. Un’anziana in sedia a rotelle e la sua badante sono state derubate in un attimo di distrazione da uno sconosciuto. Sul fatto indaga la polizia.

RUBATI SOLDI E DOCUMENTI.

Verso le 10.30, la donna, una 77enne che ha problemi di mobilità, ha urtato il marciapiede scomponendosi. La badante che la seguiva si è messa a sistemarla e in quel momento uno sconosciuto ha rubato la borsa della donna con all’interno i documenti e i 60 euro che aveva nel portafoglio. Le due si sono accorte del furto una volta giunte in banca quando è stata ora di tirare fuori i soldi. Le forze dell’ordine stanno controllando le telecamere di sicurezza per dare un volto e un’identità al ladro.