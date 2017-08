Aveva aggredito e rapinato della borsa un'anziana alla sagra: fermato un 16enne

Venerdì mattina è stato arrestato e poi affidato a una comunità del veronese un 16enne accusato di aver scippato la borsa a un’anziana alla sagra di Albignasego lo scorso maggio.

STRAPPATA LA BORSA. Il giovane aveva preso di mira la signora quando stava per salire in macchina, colpendola alle spalle. La donna era in piazza Obizzi, quando si è sentita strattonata e ha perso l’equilibrio cadendo e ferendosi. Attraverso le testimonianze dei presenti, i carabinieri sono risaliti al giovane. Un ragazzo prestante, che tra le tante passioni ha quella del pugilato che pratica in una palestra della Bassa.