Rubano una borsa, scappano in auto e provocano un incidente: denunciati

Due giovani, C.E., 21enne di Treviso e C.S., 24enne di Camposampiero, entrambi volti noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto per furto aggravato in concorso.

Il furto e la fuga

Lo scorso 8 settembre entrambi si sono resi protagonisti di un episodio avvenuto a Resana, in via Rossini. I due hanno rubato una borsa che conteneva alcuni effetti personali, dall'interno di un'auto di proprietà di un 53enne di Castelfranco Veneto. Scoperti dalla vittima, i due si sono dileguati a bordo di una Peugeot. Mentre fuggivano, i malviventi hanno provocato un tamponamento senza feriti e hanno abbandonato il loro veicolo, scappando a piedi per le vie secondarie della zona. Le indagini dei carabinieri di Castelfranco Veneto hanno poi portato alla loro identificazione e denuncia. Da TrevisoToday