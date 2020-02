Ruba la borsa dall'auto e scappa a tutto gas col complice: caccia all'uomo nell'Alta

L'ha bloccata mentre stava per andarsene. Mettendo a segno il colpo: è caccia nell'Alta Padovana all'uomo che ha rubato - aiutato da un complice - una borsa nel parcheggio di un supermercato.

I fatti

È successo intorno alle ore 17 di venerdì 31 gennaio in via Rometta a San Martino di Lupari: vittima della rapina una donna di 65 anni residente proprio nel comune dell'Alta, che mentre si accingeva a ripartire con la sua auto è stata improvvisamente fermata da un uomo col volto travisato che prima le ha bloccato il braccio per evitare di mettere in moto la macchina e quindi le ha preso dal sedile una borsa contenente 190 euro e documenti personali per poi fuggire a tutto gas su un'auto guidata da un complice. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e le indagini.