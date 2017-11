Gli rubano il borsello mentre cambia la ruota bucata del furgone: all'interno 2mila euro

Fa la spesa all’ingrosso cinese “Mille Cose” e dopo aver caricato la merce sul furgone si accorge di avere la gomma a terra: cambia la ruota e intanto lascia incustodito il borsello dentro all’abitacolo e glielo rubano.

DUEMIA EURO

La vittima ha chiamato la polizia, una volante si è recata in via Uruguay nel parcheggio e ha raccolto la denuncia: dentro al borsello erano custoditi i documenti d’identità, le chiavi di casa e dei negozi di sua proprietà, la carta di credito e 2mila euro in contanti. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.