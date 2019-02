Scippata da un malvivente mentre sta uscendo dal parcheggio: attimi di paura per una donna

Una mossa repentina. E la borsetta non c'è più: disavventura per una donna, scippata mentre era in macchina.

I fatti

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 22 febbraio a Padova, per la precisione in via Lisbona: una 45enne di origini cinesi stava uscendo da un parcheggio a bordo della sua autovettura quando un malintenzionato si è avvicinato e nel giro di pochissimi istanti ha aperto la portiera lato passeggero per impossessarsi della borsetta, appoggiata ai piedi del sedile. Le volanti della Polizia sono subito intervenute per raccogliere la denuncia della donna.