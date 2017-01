Sfondano la porta e rubano la cassaforte a muro con 10mila euro al Brico di Rubano

Furto, nella notte tra giovedì e venerdì, al centro commerciale "Brico" in via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano. Verso mezzanotte e mezza, i carabinieri di Selvazzano si sono recati sul posto per il sopralluogo.

FURTO. I ladri hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso e si sono introdotti nel negozio, da cui hanno asportato la cassaforte al muro contenente 10mila euro in contanti. La somma corrisponde al totale dell'incasso settimanale. Il danno, coperto da assicurazione, è in fase di quantificazione. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano stavanno indagando sul caso.