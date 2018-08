Camionista sfortunato: parcheggia per cenare e gli sventrano il furgone

Un furto in piena notte con tanto di danneggiamento, e per di più per un bottino davvero misero: è la disavventura capitata a un camionista in zona Industriale, non nuova a simili episodi: l'ultimo a fine maggio.

L'allarme

La richiesta di aiuto alla centrale di polizia è arrivata alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì. All'altro capo del telefono un autotrasportato di origine greca, che a stento ha spiegato agli agenti ciò che gli era appena successo. Arrivato in serata nella zona di corso Stati Uniti per motivi di lavoro, prima di mettersi a dormire l'uomo ha deciso di cenare in un chiosco poco distante dal parcheggio.

Il furto

Giusto il tempo di prendere un panino e tornare a chiudere il mezzo per la notte, e ha trovato la spiacevole sorpresa. Un finestrino in frantumi, rotto per rubare una borsa lasciata sui sedili. Oltre al vetro infranto, al grosso furgone è anche stata tagliata una gomma, il tutto per portare via solo pochi vestiti, unico contenuto della sacca. La vittima aveva fortunatamente portato con sè a cena tutti gli effetti personali, ma il danno è stato ingente. La polizia è arrivata nel parcheggio davanti all'hotel Tulip Inn, all'incrocio con via Messico, per avviare i rilievi e le indagini.