Furto a Limena, i ladri derubano il bar della canonica di don Mattia Callegaro

Furto a Voltabarozzo, ladri al bar del patronato

„Hanno forzato una finestra e asportato il denaro contenuto nella cassa del bar. Ladri in azione al centro parrocchiale di Limena nella notte tra domenica e lunedì.

GLI EVENTI. Il furto si è consumato in via delle Rimembranze nella struttura a servizio della chiesa del rione padovano. A denunciare il colpo è stato lo stesso parroco don Mattia Callegaro: lunedì alle 10.30 ha telefonato ai carabinieri che sono intervenuti per un sopralluogo e gli accertamenti del caso. I malviventi, durante la nottata, hanno rubato 110 euro in contanti dal registratore di cassa.