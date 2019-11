Furto in canonica durante la messa: rubati ai parroci oltre 1000 euro in contanti

Hanno aspettato che i due sacerdoti fossero impegnati a celebrare la messa per sfondare un infisso della canonica, entrare e portare via i contanti che erano custoditi all'interno di un cassetto. Il furto è avvenuto sabato sera nella chiesa della parrocchia di San Lorenzo a San Pietro in Gu nell'Alta Padovana.

Il furto

Stando a quanto raccontato dal parroco don Guido di 56 anni e dal sacerdote don Gastone (81 anni), entrambi stavano celebrando la messa del sabato tra le 18.50 e le 19.50, quando qualcuno si è introdotto nel piano terra della canonica e ha portato via circa mille euro di contanti che erano di proprietà dei due sacerdoti. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta.