Maxi furto in un cantiere edile: rubati attrezzi da lavoro per cinquantamila euro

Un imprenditore romeno, titolare di una ditta di Este, ha denunciato il furto ad un cantiere subito nel Bolognese.

RUBATI ATTREZZI DA LAVORO.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, alcuni malviventi si sono introdotti nel cantiere e hanno rubato attrezzi da lavoro per un valore di 50mila euro. Sono in corso indagini per fare chiarezza sull'accaduto.