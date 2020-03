Ladri in azione in cantiere: dalla palazzina spariscono migliaia di euro di materiali

Ingente il bottino di un furto consumato la notte fra sabato e domenica nella zona di San Giuseppe, a ovest della città.

Il furto

A ricostruire l'accaduto in sede di sopralluogo sono stati gli agenti della questura padovana, chiamati nella mattinata di domenica una volta scoperte le tracce dello sgradito passaggio dei ladri. I poliziotti si sono portati in via Monte Asolone dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di uno stabile privato. Con il fine settimana nel cantiere erano stati lasciati diverse componenti e materiali elettrici che sono stati rubati, per un valore che si aggira attorno ai duemila euro. Gli inquirenti hanno raccolto le possibile tracce utili e avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.