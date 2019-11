Ladro delle cantine arrestato dalla polizia: preso dopo 4 colpi in centro

Stava rubando all'interno di una cantina quando è stato notato da un residente che ha subito dato l'allarme. Le volanti della polizia nella giornata di sabato hanno arrestato Ersan Rizzi, kosovaro di 44 anni, pregiudicato, sorpreso in un condominio di Piazza Insuerrezione a frugare negli scantinati.

L'arresto

L’uomo, dopo essersi introdotto nella proprietà privata, aveva forzato quattro cantine e due autovetture che erano parcheggiate nel cortile, asportando materiale di vario genere. Dopo aver rintracciato i padroni dei veicoli e quelli dei box, la merce è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. L'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima di lunedì mattina. Per aprire le autovetture aveva forzato le serrature: tra gli oggetti recuperati anche barattoli di prodotti alimentari, bottiglie di vino, scarponi da montagna, telecomandi per auto.