Le indagini la incastrano: finisce in carcere la giovane ladra dalle mille identità

Sabato erano state arrestate, dopo essere state colte in flagranza di reato mentre cercavano di fuggire in seguito a due colpi falliti. A distanza di tre giorni la conferma dei sospetti: potrebbero essere molti altri i furti realizzati dalle due giovanissime ladre recidive.

L'arresto

Sabato 21 aprile l'allarme lanciato dai condomini residenti in un palazzo di Montegrotto Terme, insospettiti dai rumori provenienti dai piani alti. All'arrivo dei carabinieri erano state bloccate nell'androne V.G. e K.A., di 22 e 21 anni, che avevano cercato di forzare le porte di due appartamenti. Giunti in questura la sorpresa: nonostante la giovane età le ragazze sono due ladre navigate, con oltre 50 denunce e arresti in curriculum e un'infinità di false identità.

Le nuove conferme

Decine i colpi messi a segno in sette regioni d'Italia, con il Veneto a fare da capofila tra le prede più ghiotte. A fronte dei pesantissimi riscontri investigativi, i militari hanno avviato delle indagini approfondite per verificare se le due fossero colpevoli di altri furti nella zona delle Terme Euganee e dei Colli. Le conferme non si sono fatte attendere e la prima certezza è arrivata martedì mattina.

La carcerazione

Dopo un giorno e mezzo nelle camere di sicurezza di Abano in attesa della direttissima di lunedì, la 22enne V.G. è stata portata martedì mattina nel carcere femminile di Verona. A suo carico è stato accertato il furto di 8mila euro in gioielli in un appartamento di Abano Terme risalente al 30 marzo. Ora si attendono i successivi sviluppi.