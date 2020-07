Ruba una carta di credito e si dà allo shopping sfrenato: spesi oltre 900 euro

Si è dato alla pazza gioia dopo aver rubato una carta di credito. È stato sorpreso dai carabinieri di Montegrotto mentre faceva acquisti in un negozio di calzature.

La vicenda

Intorno alle 16.30 di giovedì 16 luglio i carabinieri hanno arrestato un 51enne della Georgia senza fissa dimora su viale Stazione perché sorpreso a fare shopping per 103 euro in un negozio con una carta di credito rubata proprio quella mattina dall’interno di un’auto ad Abano Terme, ai danni di un 42enne del posto. Ma non si è limitato a quell’acquisto. Il 51enne ha speso in poche ore 925 euro tra capi di abbigliamento e prelievi allo sportello automatico. Dopo una perquisizione sono stati trovati i capi di abbigliamento acquistati, alcuni arnesi per lo scasso, diversi biglietti del treno e 565 euro in contanti: tutto è stato sequestrato. L’uomo, inoltre, ha sulle spalle un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rovigo: deve scontare 3 anni e 6 mesi per reati di falsità materiale e ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, commessi nell’agosto del 2015 a Rovigo. Il 51enne è stato portato al Due Palazzi.